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"حبات الكاكو الامريكية" تقود عراقياً لموسوعة غينس للمرة الثانية

Category: منوعـات

Date: 2022-04-20T14:38:54+0000
"حبات الكاكو الامريكية" تقود عراقياً لموسوعة غينس للمرة الثانية

شفق نيوز/ سجل العراقي "ابراهيم صادق العمري" من محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً ثانياً في موسوعة غينس للارقام القياسية، محطماً بذلك رقماً سجله لاعب استرالي العام الماضي.

وذكر العمري لوكالة شفق نيوز، أن "عملية تسجيل الرقم الثاني كانت صعبة للغاية وقد تضمنت شراء نوعية حبات (كاكو) خاصة من شركة (مارس) الامريكية، كونها غير متوفرة بسهولة في متاجر مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين العمري، أن "عملية تسجيل الرقم الثاني تضمنت تصوير جميع لقطات الشراء والعودة للمنزل وتجريب الككو على مجموعة من الاشخاص والشهادة بنوعية الككو، واستحصال الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على الموسوعة للبدء بالتصوير".

وأكد أن "هذا النوع من حبات الكاكو لا يمكن ان يكون فوق بعضه البعض إلا ما ندر بسبب شكله الخاص، وما حققته اليوم يمثل انجازاً عالمياً بوضع 7 حبات فوق بعضهن البعض، وكادت العملية تفشل لولا التوفيق الالهي الذي مكنني من تحطيم الرقم القياسي" عللى حد تعبيره.

وأضاف، أن "هذا الرقم الثاني الذي اتمكن من تحقيقه في موسوعة غينس بعد رقم حمل اكثر عدد من البيض في الكف الواحد".

وابراهيم هو شاب عراقي ينحدر من قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويبلغ من العمر 30 عاما اشتهر باعمال فن التوازن حتى بات يطلق عليه بـ(ملك لعبة التوازن) في العراق بعدما وضع أشياء عملاقة فوق اشياء نحيفة للغاية، لا يتحمل العقل رؤيتها.

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