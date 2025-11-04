إحالة نزار الفارس إلى محكمة الجنح بعد دعوى قضائية استمرت عامين..  فيديو

شفق نيوز- بغداد

أفاد المحامي العراقي أحمد شهيد، يوم الثلاثاء، بإحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالإعلامي نزار الفارس إلى محكمة الجنح لغرض محاكمته، بعد دعوى استمرت لأكثر من عامين، على خلفية منشور كتبه في عام 2023 تناول فيه موضوع "برج الإمام الحسين".

وقال شهيد، في مقطع فيديوي نشره على صفحته في فيسبوك، إن "الإعلامي نزار الفارس كان قد كتب منشورا عام 2023، تناول فيه برج الإمام الحسين، حيث قمت برفع دعوى قضائية بحقه وقد تأخرت منذ عام 2023 وحتى 2025 بسبب تبادل الطعون على نتائج الخبراء من قبلنا".

وأوضح أن "اللجنة الخماسية الأولى لم تثبت وجود إساءة في المنشور، إلا أن الدعوى أعيدت بعد التمييز، لتعود في النهاية إلى صالحي بعد استكمال الرأي لجميع الخبراء التسعة"، مضيفاً أن "التحقيقات أُغلقت ، لكنها اليوم عادت حيث أحيلت القضية رسمياً إلى محكمة الجنح لمحاكمة المتهم نزار الفارس".

وأكد شهيد أن "إحالة الدعوى تمثل خطوة متقدمة في مسار التقاضي بعد فترة طويلة من الإجراءات الفنية والقانونية".