حالة نادرة.. ولادة طفل عراقي بقشر سمكة (صورة)

شفق نيوز- ديالى

شهدت محافظة ديالى، يوم الأحد، حالة ولادة نادرة لطفل مصاب بمرض جلدي يُعرف بـ"قشر السمكة"، في مستشفى البتول للنسائية والأطفال وسط مدينة بعقوبة.

وذكر الطبيب الأخصائي في الولادة والنسائية والعقم، عدي خورشيد، في قصة نشرها عبر حسابه على موقع إنستغرام واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "محافظة ديالى شهدت ولادة طفل بقشر سمكة"، مشيراً إلى أن الحالة سُجلت داخل المستشفى المذكور.

ويُعرف ما يُطلق عليه "طفل قشر السمكة" بأنه مصطلح عام لحالة طبية نادرة تُسمى "السماك" (Ichthyosis)، وهي اضطراب جلدي يتّسم بجفاف وتقشر البشرة، ما يجعلها تبدو شبيهة بجلد السمك.