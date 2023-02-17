"حالة نادرة".. ولادة "دوللي" جديدة بستة أرجل في ألمانيا

شفق نيوز / في حالة لا تتكرر كثيراً وُلد في ولاية ساكسونيا الألمانية حمل بستة أرجل بسبب إصابة النعجة الوالدة بفيروس يشوه الأجنة، وأُطلق على الحمل اسم "دوللي" تيمناً بأول نعجة مستنسخة في التاريخ.

وفي حالة نادرة وُلدت نعجة بستة أرجل في ولاية ساكسونيا الألمانية، وقال المربي بيرند تينتير: "لقد أرادت فقط أن تعيش من البداية، ونحن نمنحها الآن الفرصة للقيام بذلك".

وأضاف أنه أطلق على النعجة الصغيرة اسم "دوللي"، تيمناً بالنعجة المستنسخة دوللي التي كانت أول حيوان من الثدييات يتم استنساخه في عام 1996 ونفقت قبل نحو 20 عاماً بسبب إصابتها بالتهاب رئوي.

وتابع مربي الماشية الألماني بيرند تينتير أن دوللي الصغيرة كانت تجد في البدء صعوبة في الرضاعة والوقوف من تلقاء نفسها، ولذلك قام بربط إحدى ساقيها بضماد لتسهيل حركتها داخل الاسطبل.

وأوضح تينتير أن الطبيب البيطري قام بفحص الحمل ولم يجد أي مشاكل أخرى بخلاف هذا العيب الخلقي، مضيفاً أن دوللي بصحة جيدة الآن وتعيش بسلام مع والدتها في المكان المخصص لهما داخل الأسطبل.

وكان يعتقد أن دوللي ولدت بستة أرجل بسبب ما يسمى بفيروس شمالنبرغ، الذي ينتقل عن طريق الحشرات.

وفي حال إصابة الأغنام الحامل بعدوى فيروس شمالنبرغ، فإنه يدخل الرحم ويسبب تشوهات في أجنة الحيوانات.