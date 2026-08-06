حالة نادرة.. أم تضع أربعة توائم بولادة طبيعية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير مستشفى الحويجة العام، فارس خليل شهاب التميمي، يوم الخميس، نجاح الملاكات الطبية والتمريضية بإجراء ولادة طبيعية ناجحة لأربعة توائم، في حالة طبية وصفها بـ"النادرة".

وقال التميمي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن صالة الولادة في المستشفى تمكنت من إنجاز العملية بنجاح، وقد حظيت الحالة بمتابعة متواصلة منذ دخولها وحتى إتمام الولادة، مع توفير الرعاية اللازمة للأم والمواليد.

وأضاف أن الملاكات الطبية والتمريضية تعاملت بكفاءة ومهنية عالية مع الحالة، ما أسهم في إنجاح الولادة والحفاظ على سلامة الأم وأطفالها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد مدير المستشفى أن "هذا الإنجاز يعكس جاهزية مستشفى الحويجة العام وكفاءة ملاكاته الطبية والتمريضية في التعامل مع مختلف الحالات الولادية"، مشيراً إلى استمرار إدارة المستشفى في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.