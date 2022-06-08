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حالة نادرة في العراق.. طبيبة ولّدت ست نساء أثناء الخفارة قبل أن تضع مولودتها

Category: منوعـات

Date: 2022-06-08T08:52:23+0000
حالة نادرة في العراق.. طبيبة ولّدت ست نساء أثناء الخفارة قبل أن تضع مولودتها

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الأربعاء، ولادة طبيبة في مستشفى الحكيم العام، أثناء واجب الخفارة، في حالة نادرة من نوعها.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدكتورة نور محمد سعيد، الطبيبة الخافرة في ليلة أمس الأول، وضعت مولودتها بعد أن قامت بتوليد ستة نساء حوامل، في حالة نادرة وقليلة الحدوث".

بدورها، ذكرت الدكتورة نور محمد سعيد، في حديث خاص للوكالة، أنها في الأسبوع 37 من حملها، كان لزاماً عليها أخذ الإجازة من الأسبوع الماضي، إلا أن قلة عدد الطبيبات جعلها تستمر في عملها لخدمة المرضى".

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