حالة نادرة.. عقار يطيل من رموش المصابين بمرض خطير

شفق نيوز/ بسبب تناول الأدوية التي يتم استخدامها في معالجة السرطان، عانى رجل رجل إسباني من عرض جانبي غريب حيث "غدت رموشه طويلة للغاية".

وبحسب أطباء، فإن هذا العرض عادة ما يظهر خلال الأشهر الأولى من العلاج ويختفي عند التوقف.. إذا لزم الأمر، يوصى بقص الرموش لمنع نموها بشكل خاطئ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات بصرية، مثل تآكل القرنية أو التقرحات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن حالة الرجل الذي يعاني من سرطان الأمعاء، ظهرت بعد تناوله لعقار يدعى "بانيتوموماب"، الذي يسبب مشكلات جلدية لدى حوالي 80% من المرضى، لكن النمو الكبير في طول رموش العين يعتبر نادراً.

وراجع الرجل قسم الأمراض الجلدية في المستشفى بسبب ظهور كبير للحبوب على صدره وظهره، ولاحظ الأطباء أيضا تأثير الدواء على رموشه أثناء فحصه.

وعادة ما تكون الحالة غير ضارة، ولكنها يمكن أن تتسبب في نمو الرموش في الاتجاه الخاطئ نحو مقلة العين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية للعين ويؤدي إلى تقرحات وفقدان البصر والعمى في الحالات الشديدة.