إحالة فنانة مصرية معروفة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

شفق نيوز/ أمرت النيابة المصرية، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات.

واتهمت النيابة الفنانة بإحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، مضيفة أنها أقامت عليها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها للإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب.

وذكرت النيابة أنه تم القبض على الفنانة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي وفق بيان النيابة أنَّ المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وشهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك إحالتها النيابة للجنايات.