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حالة غريبة حيّرت العلماء.. امرأة صينية لم تنم منذ 40 عاماً

Category: منوعـات

Date: 2021-09-08T08:00:47+0000
حالة غريبة حيّرت العلماء.. امرأة صينية لم تنم منذ 40 عاماً

شفق نيوز/ حيرت سيدة صينية العلماء بعدما كشفت أنها لم تنم لأكثر من أربعين عاما.

وقالت لي زانيينغ، من مقاطعة خنان شرقي الصين، لوسائل إعلام محلية، إنها لم تغلق عينيها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها.

وأكد زوج لي وجيرانها لوسائل إعلام صينية، صحة حالتها الغريبة، وبأنها لم تنم طيلة سنوات.

وأشار جيران لي إلى أنهم تحققوا من صدق ادعائها، حيث قرروا التناوب على الجلوس معها للتأكد من عدم نومها، وهو ما حدث فعلا.

كذلك أكد ليو سوكوين زوج لي، أنها لا تنام، مشيرا إلى أنه منذ يوم زواجهما كانت تقوم دائما بالأعمال المنزلية في المنزل طوال الليل.

وحاول ليو مساعدة زوجته على النوم حيث ظنّ في البداية أن الأمر مجرد أرق، فاشترى لها حبوبا منومة، إلا أن وضعها لم يتغير إذ ظلت مستيقظة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

حالة غريبة

وطلبت لي المساعدة الطبية، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تقديم تشخيص دقيق لحالتها، الأمر الذي دفعها لأن تقصد أحد مراكز النوم في بكين، حيث خلص فريق من الأطباء إلى أن لي تنام في الواقع، ولكن ليس بالطريقة نفسها التي ينام بها معظم الناس.

ووفق العلماء، فإن لي في الواقع تدخل في النوم ليس أثناء الاستلقاء في السرير وعينيها مغمضتين، وإنما عندما تكون تتحدث مع زوجها مثلا، حيث تتباطأ حركة عيونها، وتدخل في النوم بينما لا تزال قادرة على التحدث.

وأظهر جهاز مراقبة الموجات الدماغية، أن لي لا تقضي أكثر من عشر دقائق في اليوم وعيناها مغمضتان.

واعتبر العلماء أن حالة لي تشبه ظاهرة المشي أثناء النوم، حيث يكون الجسد نشيطا حتى خلال النوم.

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