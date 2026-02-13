"حالة طارئة" تضرب متحف اللوفر.. تسرب مياه يُغرق قاعة لأعمال فنية نادرة

شفق نيوز- باريس

كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، عن حدوث تسرب للمياه داخل متحف اللوفر في باريس.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد تسبب الحادث في تسرب كبير للمياه بإحدى قاعات العرض الرئيسية التي تضم مجموعة من الأعمال الفنية النادرة التي تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

وبحسب المعلومات، فقد تم رصد تسرب المياه في القاعة 707 المسماة "دوشاتيل" الواقعة في الطابق الأول بجناح دون، مما استدعى تدخل الفرق الفنية على وجه السرعة ونصب سقالات للتعامل مع الموقف.

ويُعتقد أن التسرب ناجم عن عطل في أنبوب مياه قادم من الطابق العلوي، مما أدى إلى تضرر سقف القاعة بشكل كبير واستدعى إغلاقها أمام الزوار لفترة غير محددة.

وتضم القاعة المتضررة ثلاث لوحات للفنان برناردينو لوييني من بينها "المسيح البارئ، مخلص العالم"، بالإضافة إلى لوحة "الجلجلة مع القديس دومينيك في الصلاة" لفرو أنجيليكو، ولوحة "انتصار الرسم الفرنسي" التي تعود للقرن التاسع عشر.

فيما أشارت مصادر مطلعة، إلى أن بعض هذه الأعمال ربما تكون قد تضررت جراء الفيضان، حيث بدأت فرق الخبراء أعمال المعاينة لتقييم الأضرار.

ويأتي هذا الحادث ليزيد من تعقيد الأوضاع داخل المتحف الأكثر زيارة في العالم، خاصة بعد أيام قليلة من الإعلان عن تفكيك شبكة احتيال في التذاكر كانت تنشط داخل المؤسسة، كما أنه ليس الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهد المتحف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 فيضانا آخر من "المياه القذرة" ألحق الضرر بمقتنيات مكتبة الآثار المصرية.