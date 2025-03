حالة رعب بسبب ظهور "دوامة زرقاء" بسماء عدة دول (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أثار ظهور "دوامة زرقاء غريبة" في سماء عدد من الدول الأوروبية، حالة من الرعب والخوف عند السكان، فيما أوضح خبراء أسباب تشكل هذه السحابة الدائرية.

وبحسب ما نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد ظهرت دوامة زرقاء في سماء بريطانيا وكرواتيا وبولندا ودول أخرى واستمرت في السماء لمدة تصل إلى 10 دقائق مساء أمس الاثنين.

ووسط حالة من القلق اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر خبراء أن الدوامة ناجمة عن انبعاثات الوقود المتجمد من صاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته "سبيس إكس" لحساب الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني فعندما يطلق الصاروخ مثل "فالكون 9" الوقود في الفضاء قبل العودة إلى الأرض يتجمد الوقود في الغلاف الجوي بسبب البرودة مكنونا سحابة من البلورات الجليدية التي تعكس ضوء الشمس وتظهر في شكل دوامة.

كما قال كبير الفنيين في مرصد باي فوردبري بجامعة هيرتفوردشاير اللورد دوفير إن الصاروخ يتخلص من الوقود في الغلاف الجوي العلوي لتخفيف وزنه قبل العودة للأرض مشكلا سحابة دائرية تظهر كدوامة عملاقة فوق المحيط الأطلسي.

A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX's Falcon 9 #rocket. 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu