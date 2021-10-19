حادث مأساوي بصحراء السعودية يودي بحياة 3 راقصين إيطاليين

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايطالية، يوم الثلاثاء، بمصرع 3 راقصين إيطاليين بعد تعرضهم لحادث سيارة خلال رحلة في الصحراء بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن حادث الطريق المأساوي وقع يوم الجمعة الماضية، باصطدام السيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني، وجيامبيرو جياري 32 عاما، من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية، بجرف مع سيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة.

وكان الراقصون الثلاثة في السعودية مع فرقة مكونة من 10 راقصين، جميعهم إيطاليون، في جولة لافتتاح مسرح جديد، وفي يوم العطلة، قرروا الذهاب في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين.

ولأسباب لا تزال قيد التحقيق، تحطمت السيارات التي كانوا يستقلونها في جرف، وتم انتشال جثثهم ونقله بطائرة مروحية.

وعلى إثر الحادث المأساوي، اتصلت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بعائلات المتوفين، الذين وصلوا أمس الاثنين إلى السعودية للتعرف على الجثث، التي ينبغي إعادتها إلى إيطاليا في الأيام المقبلة.