سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حادث غريب.. رجل يبتلع سماعة هاتفه أثناء النوم

Category: منوعـات

Date: 2021-02-05T15:57:19+0000
حادث غريب.. رجل يبتلع سماعة هاتفه أثناء النوم

شفق نيوز/ أصيب أمريكي بارتباك عندما استيقظ من النوم صباحًا واكتشف أنه يعاني من صعوبة بالتنفس، وتحول ارتباكه لصدمة عندما أبلغوه في المستشفى أنه ابتلع سماعة هاتفه.

وأدرك براد جوتيه أن هناك أمرًا ما عندما قام بشرب كأس من الماء صباحًا، فعلق الماء في حلقه، ما تسبب بامتلائه وجعله يشعر وكأنه يختنق.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن براد من ولاية "ماساشوستس" الأمريكية تخلص من الماء في حلقه بانحنائه للأمام، ثم استمر بالعمل كالمعتاد طوال اليوم دون أن يدرك خطورة ما حدث، رغم إحساسه بوجود جسم غريب في صدره.

ولفتت إلى أن براد بدأ يشك بالأمر عندما أبلغ زوجته وابنه أنه فقد سماعة هاتفه، ولا يستطيع العثور عليها، مضيفة أنه بعد وصوله إلى المستشفى ظن المسعفون في البداية أن الطعام الذي تناوله خلال عيد ميلاد زوجته الليلة الماضية كان سبب المشكلة.

وقال براد: "سرعان ما أثبتت الأشعة السينية أن تشخيص المسعفين خاطئ بعد أن أظهرت الصورة السماعة وهي عالقة في حلقي.. أخبرني الأطباء أنني كنت محظوظًا جدًا لأن السماعة كانت محشورة بطريقة منعت من التسبب بضرر خطير".

وأشارت الصحف إلى أن الجراحة التي أجريت لبراد كانت قصيرة وبسيطة، إذ نجح الأطباء باستخراج القطعة من جوفه دون حدوث أية مضاعفات، وتمكن من العودة للمنزل بعد فترة وجيزة.

related

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

Date: 2020-12-30 07:55:26
نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

Date: 2019-05-27 23:45:35
الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

Date: 2021-01-04 17:14:19
قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

Date: 2019-07-23 21:34:01
شاهد: انهيار قاضية أمريكية بعد الحكم بسجنها

محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

Date: 2021-01-15 17:19:56
محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Date: 2019-08-01 22:18:57
تطوير أداة لاكتشاف الأخبار المزيفة بالذكاء الاصطناعي

دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

Date: 2019-08-02 21:05:54
دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض