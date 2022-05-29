حادث طريف في ذي قار.. سرق مكان عمله ونسي الأموال في سيارة الأجرة

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن الأجهزة الأمنية أطاحت بعامل سرق مكان عمله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي تفاصيل الحادثة الطريفة، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أحد العاملين بالمجمعات التجارية في مدينة الناصرية مركز المحافظة قام بسرقة المجمع بمبلغ دون العشرة ملايين دينار عراقي ولاذ بالفرار".

واضاف، ان "صاحب المجمع تقدم بشكوى لدى الأجهزة الامنية، وتم على الفور تشكيل فريق تحقيق نتج عنه اعتقال السارق".

وتابع المصدر، انه وبعد التحقيق مع العامل، اعترف بسرقة المبلغ إلا أنه وأثناء هروبه قام باستئجار سيارة "تاكسي" تنقله لمكان آخر، ومن سوء الحظ أنه نسي المبلغ لدى صاحب السيارة".