حادث سير يودي بحياة الفنان المصري أشرف عبد الغفور

شفق نيوز/ نعتّ نقابة الممثلين المصريين، مساء اليوم الأحد، الفنان أشرف عبد الغفور الذي فارق الحياة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير.

وذكرت وسائل إعلام مصرية حادث تصادم وقع مساء الأحد، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم إبلاغ أجهزة الأمن، وتبين بعد الانتقال إلى موقع الحادث، أن الثنائي المصاب هما أشرف عبد الغفور (81 عاماً) وزوجته، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات في مدينة الشيخ زايد.

نقيب الممثلين أشرف زكي، كان متواجداً في المستشفى التي تم نقل عبد الغفور وزوجته إليها لاستكمال الإجراءات الخاصة بدفن الجثمان، وتحديد موعد الجنازة.

ووجهّ عدد كبير من الفنانين المصريين، التعازي إلى ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في ظل الصدمة التي تعيشها بعد الوفاة المفاجئة لوالدها.

والفنان الراحل كان ظهوره الأخير من خلال مسلسل "رشيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية ما يزيد عن 280 عمل فني.

وعقب "ثورة يناير" جرى انتخابه نقيباً للممثلين في مصر، لكنه ابتعد عن العمل النقابي خلال السنوات الأخيرة، واكتفى بظهوره في الأعمال الدرامية والمسرحية.