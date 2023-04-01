حادثة مروعة.. تشويه وجه "ملكة جمال" على يد جارها

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة المصرية شابا شوّه وجه جارته ملكة جمال النيل مروة عادل، بعدة طعنات وجروح باستخدام آلة حادة، في محافظة الجيزة

وروت الشابة المصرية تفاصيل الجريمة، قائلة إنها يوم وقوع الحادثة كانت على موعد للخروج مع إحدى صديقاتها للتنزه.

وأوضحت أنها فوجئت بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها.

وبينت مروة في تصريحات لصحف محلية "قبل ما أنزل سمعت صوت حد طالع ونازل على السلم ولم أهتم، ولما نزلت لقيت الباب مقفول وحد بيهجم عليا وبيضربني على دماغي".

وكشفت أنها أصيبت بحالة من الانهيار العصبي وعدم استيعاب ما يحدث لها بعد اعتداء جارها عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة.

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، قائلة: "طعن أخاه بالسكين كما طعن والده قبل ذلك".

وعلى إثر ذلك، حررت أسرة مروة عادل بلاغا اتهمت فيه جارها بالاعتداء على ابنتهم ومحاولة الشروع في قتلها، فتم ضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق بشمال الجيزة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام، بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق ما أدى لإصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ25 غرزة.