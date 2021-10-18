حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل الدولي

شفق نيوز/ يستعد الفنان حاتم العراقي، لإحياء أولى حفلات مهرجان بابل الدولي، يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الاول الحالي، بعد غياب أكثر من 20 عاماً عن آخر مشاركة له.

وعبر العراقي، خلال حساباته في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة، عن سعادته بالعودة إلى هذا "المهرجان العريق".

وقال: قريباً بعد غياب طويل نلتقي في أحضان وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد الحضارات بابل الحبيبة، في حفل افتتاح مهرجان بابل الدولي يوم الخميس.

وأوضح العراقي أنه بدأ من الآن الاستعداد للحفل برفقة فرقته الموسيقية التي ستضم أهم العازفين والموسيقيين في العراق، متضمناً برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده الناجح جداً، مع إعداده لعدد من الأغنيات التي سيقدمها لأول مرة في هذا المهرجان الذي يعتز بالمشاركة به.

من جانب آخر، عرض حاتم العراقي عبر قناته الخاصة في يوتيوب أغنية "يا ناعم الخدين" والمصورة بنظام الحفلة في بيروت من إخراج اللبنانية رندلى قديح، بنظام العرض المباشر، بحضور وعزف فرقته الموسيقية.

وكان العراقي قد صور مجموعة كبيرة من أغنياته في نفس السهرة الغنائية، والذي سيقوم بطرحها بشكل منفرد لكل أغنية عبر قناته الخاصة والرسمية، ليجدد ويعطي هذه الأغنيات الذي قدمها خلال مشواره حقها في الانتشار بين الجمهور العراقي والعربي.

كما اجتمع حاتم العراقي مع إدارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مكتبهم بدبي في الإمارات، من أجل تجهيز ألبوم جديد بدأ الإعداد له وتنفيذ أغنياته ليكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة التي سيحدد موعدا لطرحه أمام الجمهور.