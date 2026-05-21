جينيفر لوبيز تحتفل بتخطي أغنية لها مليار استماع

شفق نيوز- متابعة

احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بتحقيق واحد من أكبر نجاحاتها الموسيقية، بعدما تجاوزت أغنيتها الشهيرة On The Floor حاجز المليار استماع، حسبما نشر موقع geo.tv.

الأغنية التي صدرت عام 2011 بمشاركة النجم بيتبول تحولت وقتها إلى واحدة من أشهر أغاني الرقص حول العالم، وما زالت تحافظ على شعبيتها حتى اليوم.

وللاحتفال بالإنجاز أعادت جينيفر لوبيز نشر إعلان من إحدى صفحات المعجبين عبر حسابها الرسمي على منصة X، وجاء في المنشور دعوة خاصة لإقامة "حفلة استماع" احتفالًا بوصول الأغنية إلى أكثر من مليار استماع ودخولها قوائم المنصة مجددًا.

ونشرت مقطعًا من العمل عبر حساباتها على مواقع التواصل وعلقت عليه بعبارة: ON THE FLOOR … كما ظهرت في OFF CAMPUS.

كما أعاد فريق العمل نشر الفيديو عبر إنستجرام، قبل أن تقوم جينيفر بمشاركته مرة أخرى مع إضافة قلب أبيض.

ورغم أن الأغنية لا تعود لفترة انطلاقة جينيفر لوبيز في أواخر التسعينيات وبداية الألفينات، فإنها تُعتبر من أبرز أيقونات موسيقى البوب والرقص في بداية العقد الماضي.

وحققت On The Floor نجاحًا عالميًا ضخمًا وقت صدورها، لتصبح واحدة من أنجح أغاني جينيفر لوبيز على الإطلاق.