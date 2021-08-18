"جيجي حديد" متعاطفة مع أطفال العراق وثلاث دول

شفق نيوز/ أعربت عارضة الازياء الامريكية جيجي حديد، وهي من اصول فلسطينية، عن امنياتها ان يتحقق مستقبل أفضل لاطفال في دول تمزقها الحروب هي العراق وافغانستان وسوريا وفلسطين.

وفي منشور على حسابها على "انستغرام"، كتبت جيجي حديد التي سبق لها ان رحبت بمولودها الاول من زوجها المغني زين مالك، قائلة "أتمنى ان اعيش ما يكفي لرؤية اطفال فلسطين وافغانستان والعراق وسوريا، يستيقظون على أصوات العصافير لا على صوت القنابل".

وعلقت جيجي حديد على المنشور قائلة "من اجل كل طفل".

وسبق لحديد، وهي احد اشهر عارضات الازياء على مستوى العالم، ان اعربت عن قلقها من الاوضاع في افغانستان فيما كان الاف المدنيين يتدفقون على كابول هربا من تقدم حركة طالبان.

واعادت حديد نشر منشور للشاعرة والناشطة آماندا غورمان تقول فيه انه "فيما افغانستان تعاني، على امريكا أن تنظر مطولاً حول كيفية تسببنا في اطالة امد الرعب، وكيف يمكن لنا أن نقدم الشفاء".