جيتاران إسطوريان في مزاد أميركي بقيمة مليوني دولار

شفق نيوز/ تُطرح آلات جيتار كهربائية استخدمها أساطير في موسيقى الروك مثل كورت كوبين، وإريك كلابتون، في مزاد الشهر المقبل في الولايات المتحدة، مع توقعات بتخطي قيمة بعضها مليوني دولار.

وترتبط آلة "جيبسون إس جي" لإريك كلابتون، الملقبة بــ The Fool (الآلة المجنونة)، ارتباطاً وثيقاً بالوقت الذي أمضاه المغني مع فرقة Cream، حيث قدّم أداءً من الأكثر تميزاً في موسيقى الروك.

وبفضل زخرفتها وأسلوبها اللافت، بات هذا الجيتار الكهربائي من أكثر الآلات الموسيقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في موسيقى الروك، واستحالت رمزاً لحركة Summer Of Love (صيف الحب) الثقافية المضادة لعام 1967 والتي طبعت جيلاً كاملاً.

بدأ إريك كلابتون، الذي أكسبه أداؤه الموسيقي في أغنيات مثل Layla وSunshine of Your Love شهرة جعلته من أفضل عازفي الجيتار في العالم، في استخدام الآلة خلال الجولة الأولى لفرقة Cream في الولايات المتحدة.

كذلك، تُطرح آلة أخرى ابتداءً من الشهر المقبل في مزاد في ناشفيل بولاية تينيسي (جنوب)، وهي "فيندر موستانج" التي استخدمها كورت كوبين خلال حفل فرقة Nirvana الأخير في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال المدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات مارتن نولان لوكالة فرانس برس "نعلم جميعاً أن كورت كوبين كان يحب تحطيم الجيتارات، لكن "فيندر موستانج" كان جيتاره المفضل".

وسيقام المزاد في مقهى "هارد روك" في ناشفيل في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر. وسيذهب جزء من عائدات بيع الآلات إلى جمعية Kicking the Stigma التي تحارب مشاكل الصحة العقلية.