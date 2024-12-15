جورج وسوف يعلق على سقوط الأسد: أتمنى الخير لسوريا

‎شفق نيوز/ علق الفنان السوري الكبير جورج وسوف، على التطورات التي تحدث بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق.

‎وذكر وسوف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي".

وهذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير الملقب بـ"سلطان الطرب" عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة.

‎وكان وسوف يعرف بصداقته مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، تم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

يشار إلى أن العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، ومنهم أيمن زيدان وأيمن رضا وسلاف فواخرجي ودريد لحام وغيرهم.