جورج وسوف في حالة انهيار بعد وفاة نجله: "آخ وديع راح" (فيديو)

شفق نيوز/ تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو يوم السبت، ظهر فيها انهيار الفنان جورج وسوف بالبكاء خلال تقبل التعازي بوفاة نجله وديع بعد عملية جراحية أمس الجمعة.

وبدا الفنان جورج وسوف وهو يصرخ "آخ" ويردد كلمة "راح" عند تقبله التعازي بوفاة نجله من المغني والملحن اللبناني زياد برجي.

وتوافد كبار نجوم الفن اللبناني على مكان إقامة وسوف لتأدية واجب التعزية.

وأعلن وسوف على صفحته الرسمية على تويتر موعد الوداع الأخير لابنه البكر وديع الذي فارق الحياة بعد عملية جراحية في مستشفى ببيروت وفق ما ذكرت مصادر.