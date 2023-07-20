جوجل تختبر أداة جديدة يمكنها كتابة التقارير الصحفية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، بأن عملاق التكنولوجيا الأميركي "جوجل" يختبر أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص إخبارية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، إن هذه الأداة المعروفة باسم "جينسيس"، يمكنها إنتاج مادة صحفية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة.

ولم ترد متحدثة باسم جوجل على الفور على طلب صحيفة "نيويورك تايمز" للتعليق.

وعرضت جوجل منتجها الجديد على وسائل إعلام أميركية، بما في ذلك صحف "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وأيضا "واشنطن بوست".

وقال أحد الأشخاص الثلاثة المطلعين على المنتج الجديد إن جوجل تعتقد أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين وتساعد على صناعة النشر بعيدا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووصف بعض المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا على عرض جوجل بأنه "مقلق"، فيما قال شخصان إن عملية إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبتكرة يبدو وكأنه حقيقة مرتقبة.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة فيما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.

وأخطرت العديد من المؤسسات الإخبارية موظفيها بأنها تعتزم استكشاف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار.