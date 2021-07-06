"جوبا بغداد" يخترق حسابات موثقة في تطبيق ترامب الجديد

شفق نيوز/ أكد مركز الإعلام الرقمي العراقي يوم الثلاثاء تعرض الحسابات المهمة الموثقة في تطبيق GETTR الذي انشأه حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاختراق في نفس اليوم الذي تم فيه اعلان اطلاق التطبيق.

واكد المبرمج الذي يُطلق على نفسه "جوبا بغداد" في تصريح لمركز الاعلام الرقمي انه " ابلغ المنصة بالاخطاء قبل عدة اسابيع لكنهم لم يستجيبوا ولم يهتموا"، وانه قام بذلك لكي يلفت انتباههم للخطأ، مشيرا الى انه بعد ان قام بذلك "تم الاتصال به من جانب فريق التطوير التابع للمنصة الذي قام باصلاح الثغرة".

وبين المركز، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حساب جيسون ميلر Jason Miller الذي أسس المنصة وكان يعمل متحدثا باسم ترامب، تم اختراقه ، كما تم اختراق حسابات مايك بومبيو Michael Richard Pompeo و ستيف بانون Stephen Kevin Bannon و مارجوري تايلور جرين Marjorie Taylor Greene وهارلان هيل Harlan Hill وشون بارنيل Sean R. Parnell".

واشار المركز الى ان جميع الحسابات التي تم اختراقها قد تغير وصفها الى: @JubaBaghdad was here :free palestine قبل ان يتم اصلاح الخطأ واستعادة الوصف الاصلي للحسابات.

وGETTR هي شبكة تواصل اجتماعي تاسست لنشر المحتوى الخاص بالرئيس ترامب وانصاره، بعد قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتقييد استخدام دونالد ترامب لمواقع التواصل، بما في ذلك Twitter و Facebook و Instagram، الذين قاموا بحظره من منصاتهم بعد الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في كانون الثاني 2021 .