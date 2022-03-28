جوائز الاوسكار.. "كودا" أفضل فيلم وويل سميث وجيسيكا تشاستين أفضل ممثليّن

شفق نيوز/ فاز فيلم "كودا" بجائز الأوسكار الـ94، لأفضل فيلم خلال حفل شهد عودة فعاليات السجادة الحمراء للأكاديمية، بعد توقف بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.
وفاز الفيلم بثلاثة جوائز تم ترشيحه لها وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد.
أدناه القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في نسخته الـ94:
أفضل فيلم
فيلم CODA
ويل سميث عن فيلم King Richard
جيسيكا تشاستين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
تروي كوتسور عن فيلم CODA
أريانا ديبوز عن فيلم "west side story"
المخرجة جين كامبيون عن فيلم "The Power of the Dog"
فيلم Encanto
فيلم Cruella
فيلم Dune
No Time to Die من فيلم جيمس بوند
فيلم Belfast
فيلم CODA
فيلم Dune
فيلم Summer of Soul
فيلم The Queen of Basketball
فيلم Dune
فيلم Drive My Car
فيلم The Eyes of Tammy Faye
فيلم Dune
فيلم Dune
فيلم Dune
فيلم The Long Goodbye