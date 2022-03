جوائز الاوسكار.. "كودا" أفضل فيلم وويل سميث وجيسيكا تشاستين أفضل ممثليّن

شفق نيوز/ فاز فيلم "كودا" بجائز الأوسكار الـ94، لأفضل فيلم خلال حفل شهد عودة فعاليات السجادة الحمراء للأكاديمية، بعد توقف بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وفاز الفيلم بثلاثة جوائز تم ترشيحه لها وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد.

أدناه القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في نسخته الـ94:

أفضل فيلم

فيلم CODA

أفضل ممثل

ويل سميث عن فيلم King Richard

أفضل ممثلة

جيسيكا تشاستين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور عن فيلم CODA

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز عن فيلم "west side story"

أفضل مخرج

المخرجة جين كامبيون عن فيلم "The Power of the Dog"

أفضل فيلم رسوم متحركة "أنيميشن"

فيلم Encanto

أفضل تصميم أزياء

فيلم Cruella

أفضل موسيقى

فيلم Dune

أفضل أغنية أصلية

No Time to Die من فيلم جيمس بوند

أفضل سيناريو أصلي

فيلم Belfast

أفضل سيناريو مقتبس

فيلم CODA

أفضل تصوير سينمائي

فيلم Dune

أفضل فيلم وثائقي

فيلم Summer of Soul

أفضل فيلم وثائقي قصير

فيلم The Queen of Basketball

أفضل مونتاج

فيلم Dune

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

فيلم Drive My Car

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

فيلم The Eyes of Tammy Faye

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Dune

أفضل تصميم إنتاج

فيلم Dune

أفضل صوت

فيلم Dune

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

فيلم The Long Goodbye