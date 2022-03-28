جوائز الاوسكار.. "كودا" أفضل فيلم وويل سميث وجيسيكا تشاستين أفضل ممثليّن

شفق نيوز/ فاز فيلم "كودا" بجائز الأوسكار الـ94، لأفضل فيلم خلال حفل شهد عودة فعاليات السجادة الحمراء للأكاديمية، بعد توقف بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وفاز الفيلم بثلاثة جوائز تم ترشيحه لها وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد.

أدناه القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في نسخته الـ94:

أفضل فيلم