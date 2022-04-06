جهاز «جالاكسي S22 ألترا»، الأقوى من سامسونج حتى الآن على الإطلاق!

أطلقت سامسونج إلكترونيكس الشهر الماضي هواتفها الجديدة من مجموعة «جالاكسي S22» وهي «جالاكسي S22» و«جالاكسي S22+» والهاتف الأقوى من سامسونج على الإطلاق «جالاكسي S22 ألترا»، والتي زوّدت بأحدث شاشة عرض من سامسونج حتى الآن والمدعمة بميزات تعزز القدرة لدى المستهلكين على الإبداع والتعبير عن الذات والارتقاء بمستوى الإنتاجية عند إنجاز مهام متعددة.

جميع هذه الهواتف الثلاثة تستخدم نفس معالج Qualcomm Snapdragon، وتعمل بنظام Android 12 ولديها إعدادات موثوقة للكاميرا. هناك، بالطبع، بعض الاختلافات الرئيسية، مثل حجم الشاشة وعدد الكاميرات – وهناك أيضًا قلم S Pen مع نسخة الالترا الذي يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار الشراء.

بداية، أرادت سامسونج وضع هاتفها الجديد «جالاكسي S22 ألترا» في منافسةٍ رئيسيةٍ مع أفضل هواتف أبل، والشركات المصنّعة الأخرى، فغلّفته بهيكلٍ من الألمنيوم ومنحته النقاط التصميمية المشابهة للطراز Note 20 Ultra، فتميّز بخمس عدساتٍ منفصلةٍ للكاميرا في أعلى يسار الغلاف الخلفيّ، وقارئٍ للبصمات مدمج تحت الشاشة، كما أحيطت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass Victus Plus لحمايتها من الصدمات، فبلغت أبعاد الهاتف 163.3 في 77.9 في 8.9 مم، ووصل وزنه إلى 229 جراماً.

يأتي جهاز «جالاكسي S22 ألترا» بشاشة قياس 6.8 انش وبدقة 1440x3088 بيكسل وسعر يبدأ من 1149دولار ، زودت سامسونج جهازها الجديد بمعالج ثماني النواة Octa-core وذاكرة رام (الأكبر) بسعة 12 ، وسعات تخزين مختلفة (256، 512، 1تيرا بايت)

كما اعتمدت سامسونج في جهازها «جالاكسي S22 ألترا» الجديد على نظام التشغيل Android 12| One UI 4.1 وكاميرا رئيسية دقة 108 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفي دقة 40 ميجا بيكسل.

زودت سامسونج أحدث هواتفها الذكية الرائدة بأربعة كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل بتقريب صوري يصل الى 100X، بالإضافة لكاميرتين Telephoto بدقة 10 ميجا بكسل توفران التقريب البصري حتى 10x، إلى جانب كاميرا بزاوية فائقة الاتساع Ultrawide بدقة 12 ميجا بكسل.

كما زودت سامسونج هاتفها الذكي الجديد «جالاكسي S22 ألترا بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 40 ميجا بكسل. كما يحمل جالاكسي 22 الترا بطارية ضخمة بسعة 5000 ميللي أمبير/ساعة، وقدرة شحن تصل الى 45 واط

وبعد استخدامنا لهذا الجهاز الرائع منذ وصوله إلينا، يمكننا تلخيص مميزاته بالتالي:

أداء قوي جدًا بفضل المعالج كوالكوم سناب دراكون

تركيبة كاميراته هي الأفضل في عالم اندرويد.

تحديثات لـ 4 أعوام قادمة.

بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن عالي تصل الى 45 واط

قلم S Pen المدمج بالجهاز يعمل بمعدل 2.8 مللي ثانية وهو شيء مثالي

ختاماً، يمكننا القول إن هذا الجهاز الجديد هو الأقوى من سامسونج حتى الآن على الإطلاق منذ إطلاقها، وموجه للمميزين فقط، فهل تعتبر نفسك منهم؟ أيقونة جديدة في عالم الهواتف الذكية تقدمها سامسونج لعشاقها المتميزين في العراق وجميع أنحاء العالم.

حيدر الشاهين