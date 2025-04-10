جنون كرة القدم.. وفاة مشجع بارز بأزمة قلبية بعد خسارة فريقه

شفق نيوز/ أعلنت قناة نادي الزمالك في مصر، وفاة أحد أبرز مشجعي الفريق بمدينة أسيوط، حزناً على الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وأشارت القناة، إلى أن المشجع لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابته بأزمة قلبية فور إطلاق صافرة النهاية وخسارة فريقه بهدف نظيف وخروجه من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، التي يحمل لقبها.

كما أوضحت، أن المباراة شهدت أيضاً حالات إغماء عديدة بين صفوف الجماهير، قام على إثرها الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، بتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ عدد من المشجعين.

وتسيطر حالة من الغضب على جماهير الزمالك بعد خروج الفريق من مسابقات الكونفدرالية الإفريقية واستمرار نتائجه المتذبذبة محليا في الموسم الجاري.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون الأربعاء الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي ليخرج الفريق الأبيض بعد خسارة أمس.