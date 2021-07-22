جندي بريطاني يبيع ميدالية حصل عليها لـ"شجاعته" في العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان جنديا اسكتلنديا حصل على ميدالية نادرة تقديرا لشجاعته خلال دوره العسكري في العراق، باعها في مزاد علني مقابل 140 ألف جنيه استرليني، لجمع المال من أجل شراء منزل جديد لعائلته.

وحصل العريف شوان غاري جاردين على الميدالية المسماة صليب الشهامة تقديرات لدوره في اقتحام موقع عسكري في محافظة ميسان في العام 2003 عندما كان في ال21 من عمره.

وميدالية التكريم التي حصل عليها تعتبر الثانية من حيث الاهمية بعد ميدالية "صليب فيكتوريا" والتي تمنح تقديرا لشجاعة العسكري وشهامته.

وفيما كانت وحدته العسكرية تتعرض لإطلاق نار كثيف من مواقع "الاعداء" في ميسان، أمر العريف جاردين جنوده بتغطيته ناريا، ثم هاجم الموقع لاسكات النيران، ما سمح لجنوده بمواصلة التقدم وإجبار المسلحين على الانسحاب.

ومنح جاردين الميدالية لتفكيره السريع وشجاعته وقيادته الملهمة، بحسب الصحيفة البريطانية. ولم تمنح مثل هذه الميدالية سوى 60 مرة حتى الآن، 15 منها لجنود خلال مهمتهم العسكرية في العراق.

وغادر جاردين الجيش مؤخرا بعدما كان التحق بالقوات المسلحة وهو بعمر ال16، وقرر الان بيع الميدالية لدعم عائلته بعد أن أصبح في ال39 من العمر. ويقول إنه سعيد بحصوله على هذا السعر مقابل الميدالية، مضيفا أن المال "سيساعد باتجاه تأمين منزل جديد لعائلته".

ويتذكر جاردين ما جرى معه في ميسان قائلا "بدأت بالركض عبر الجسر وشاهدوني فورا، وكانوا منبطحين أرضا ويطلقون النار علي، وسمعت اصوات الرصاصات تمر بالقرب مني، واتذكر انني رحت أسأل نفسي، لماذا لا يصيبونني؟!".