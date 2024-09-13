أجمل 5 مناطق سياحية في آيسلندا يُنصح بتجربتها (صور)

شفق نيوز/ تعد آيسلندا من الوجهات الاستثنائية التي تأسر القلوب بجمالها الطبيعي الخلاب، من الأضواء الشمالية الساحرة إلى البراكين النشطة.

وبحسب موقع Time Out، إليك أبرز الأنشطة التي يجب عليك تجربتها:

استمتع بحمامات البحيرة الزرقاء

تعد البحيرة الزرقاء واحدة من عجائب الطبيعة الأكثر شهرة في آيسلندا، مع مياهها الزرقاء المتلألئة المحاطة بالصخور البركانية السوداء.

وللوصول إلى تجربة مريحة، حاول زيارة الحمام في الصباح الباكر، أو في المساء لتفادي الازدحام، ولا تفوت فرصة تجربة طين البحيرة الأبيض الذي يُعتقد أنه يحمل خصائص مضادة للشيخوخة.

راقب قوس قزح فوق شلال Skógafoss

يعد شلال Skógafoss، الواقع على الساحل الجنوبي، من أجمل الشلالات في آيسلندا بارتفاعه البالغ 26 مترًا.

وفي الأيام المشمسة، يتصاعد قوس قزح جميل من الرغوة. لا تنسى استكشاف شلال Kvernufoss القريب للحصول على تجربة منعزلة وهادئة.

تجول على شاطئ رينيسفجارا الأسود

يقع شاطئ رينيسفجارا، المعروف برماله السوداء القوطية، بالقرب من قرية فيك الساحلية. تأمل الأعمدة البازلتية المدهشة وتكوينات رينيسدرانجار البحرية، واستمتع بمشهد الأمواج التي تتحطم على الحصى الأسود.

شاهد الأضواء الشمالية في محمية جروتا الطبيعية

من أيلول/ سبتمبر إلى نيسان/ أبريل، تضيء الأضواء الشمالية سماء آيسلندا.

محمية جروتا الطبيعية على شبه جزيرة سيلتجارنارنيس توفر مكانًا مثاليًا للاستمتاع بهذا العرض الطبيعي الرائع.

اكتشف النهر الجليدي فاتناجوكول بالدراجة الثلجية

فاتناجوكول، أكبر نهر جليدي في أوروبا، يمتد على مساحة 8100 كيلومتر مربع، ويحتوي على براكين نشطة تحت جليده.

استكشف المناظر الجليدية المدهشة في منتزه فاتناجوكول الوطني من خلال جولة بالدراجة الثلجية، حيث يمكنك التعرف على تاريخ الجليد والتحديات البيئية التي تواجهه.