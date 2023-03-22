"جمال والدتها يخطف الأنظار".. هيفاء وهبي تحتفل بعيد الأم

شفق نيوز/ هنأت النجمة هيفاء وهبي والدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (انستغرام). ونشرت هيفاء صورًا برفقة والدتها، وعلقت كاتبة: (أمي الغالية.. ست الحبايب).

ولاقت الصور إعجاب الجمهور وإنهالت تعليقاتهم المعجبة و المشيدة، وجاءت كالتالي: (الجمال الرباني المتوارث مصدر الجمال مصري، ربنا يحفظها ويبارك بعمرها، الملكة والأميرة).

يذكر أن هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها (رمسيس باريس)، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

والفيلم من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.