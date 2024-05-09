جلد وسجن مخرج إيراني يشارك فيلمه في مهرجان كان

شفق نيوز/ أصدرت محكمة في إيران، حكماً بالسجن 5 سنوات على المخرج محمد رسولوف الذي يشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان "كان" بفرنسا.

وكتب محاميه، باباك باكنيا، عبر منصة "إكس"، إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حُكم عليه أيضاً بالجَلْد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم.

وأضاف باكنيا أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 8 سنوات، 5 منها قابلة للتنفيذ، موضحاً أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف في تاريخ لم يحدده.

واعتقل محمد رسولوف (52 عاماً) في يوليو 2022 لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو من العام نفسه جنوب غرب إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 شخصاً.

وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسولوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى "وضع السلاح جانباً" في مواجهة الاستياء الوطني من "الفساد" و"عدم أهلية" المسؤولين.

وأدرجت النسخة السابعة والسبعون لمهرجان كان التي تبدأ في 14 مايو بجنوب فرنسا، الفيلم الجديد لرسولوف "بذرة التين المقدس" ضمن قائمة اختياراتها.

وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".

وُوجهت إليه الدعوة إلى مهرجان كان في 2023 كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.