"جزء" من صاروخ فضائي صيني يسقط فوق منطقة مأهولة (فيديو)

شفق نيوز/ سقط جزء من صاروخ "لونغ مارش 2 سي"، الذي كان يحمل قمرا صناعيا، وسقط فوق منطقة مأهولة بالسكان بعد وقت قصير من انطلاقه.

وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن بقايا الصاروخ "لونغ مارش 2 سي" الصيني، الذي كان يحمل قمرا صناعيا أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك يوم أمس السبت، سقطت بالقرب من منطقة سكنية.

وقالت الصحيفة إنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي والقمر الصناعي الذي يطلق عليه اسم مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM)، من مركز "شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 3:00 صباح أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو للحادث، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط جزء من الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان، مما تسبب في حالة من الذعر، حيث شوهد الناس وهم يركضون بحثا عن أماكن للاختباء.

ويستخدم الصاروخ الصيني، خليطًا شديد التحلل من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل (UDMH)، وهي مواد سامة للبشر.

وبحسب الصحيفة الهندية، فقد أعرب العديد من الأشخاص على الإنترنت عن قلقهم بشأن استنشاق هذه المواد السامة.

لكن السلطات الصينية أعلنت نجاح المهمة، مؤكدة أن القمر الصناعي، وهو الأقوى حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات النجوم، وصل إلى مداره بنجاح.

ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن مهمة القمر الصناعي هي دراسة الظواهر السماوية، بما في ذلك انفجارات أشعة جاما.