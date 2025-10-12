جزيئات ذهب تفتح آفاقاً جديدة لعلاج الزهايمر والاضطرابات العصبية

شفق نيوز- متابعة

ذكرت مجلة Advanced Materials، أن علماء إيطاليين طوروا طريقة جديدة لعلاج بعض الأمراض الدماغية والأمراض العصبية التنكسية باستخدام جزيئات الذهب النانوية.

وقالت المجلة، إن "العلماء ابتكروا جسيمات ذهب نانوية يبلغ قطرها نحو نانومترين، مثبتة بالغلوتاثيون وتحوي أيونات الليثيوم، يتم إعطائها للمريض عبر بخاخ رذاذ أنفي، حيث تخترق هذه الجسيمات الدماغ وتطلق الليثيوم مباشرة في الخلايا، دون زيادة مستوياته في الدم، ما يقلل من الآثار السامة على الكلى والغدة الدرقية التي تُلاحظ عادة مع أقراص الليثيوم".

وأظهرت التجارب على الفئران أن "الطريقة الجديدة تثبط نشاط إنزيم GSK-3β في الحصين، وهي منطقة دماغية مرتبطة بالذاكرة والتعلم، حيث يلعب هذا الإنزيم دورا رئيسيا في الإصابة بمرض ألزهايمر، والاضطراب ثنائي القطب، وبعض الالتهابات الفيروسية في الدماغ".

وأشار العلماء إلى أن "طريقة العلاج الجديدة مسجلة كبراءة اختراع، ويمكن أن تشكل أساسا لتطوير أدوية آمنة لعلاج الاضطرابات المرتبطة بوظائف الجهاز العصبي، كما تم التخطيط لإجراء المزيد من دراسات السلامة قبل بدء التجارب السريرية على البشر".