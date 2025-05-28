جزيرة جديدة تطفو على السطح بعد انخفاض مستوى بحري (صور)

شفق نيوز/ تأكد لعلماء وجود جزيرة جديدة على بعد 30 كم جنوب غرب جزيرة مالي جيمتشوجني خلال الرحلة الاستكشافية المعقدة لمعهد علوم المحيطات.

وينتمي العلماء لمعهد شيرشوف للكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمؤسسة الفيدرالية "محمية أستراخان الطبيعية الحكومية" في شمال بحر قزوين.

وعن تفاصيل هذا الاكتشاف، كان موظفو فرع بحر قزوين، التابع لمعهد علوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لاحظوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، جفاف الحوض، من خلال الصور الفضائية، لكن مسألة وجود الجزيرة ظلت مثيرة للجدل حتى وقت قريب، حسبما ذكر موقع "ساينتيفيك راشا".

وتشكلت الجزيرة المكتشفة نتيجة انخفاض مستوى بحر قزوين، وظهور القعر على السطح.

وتمكنت البعثة من الاقتراب من الجزء الشمالي من الجزيرة، لكن الهبوط على الشاطئ لم يتم بسبب المياه الضحلة المحيطة والظروف الجوية. ومع ذلك، فإن الجزيرة مرئية بوضوح في صور الطائرة الرباعية "كوادكوبتر".

ومن الواضح أنه خلال فترة انخفاض منسوب المياه، عندما يكون ارتفاع المياه في أدنى مستوياته، فإن ارتفاع الجزيرة فوق حافة المياه سيكون أكثر أهمية.

ومن أجل إجراء أبحاث إضافية في الكيمياء الحيوية المائية، وعلم الأحياء المائية وديناميكيات سلوك البحر، أنشأ العلماء محطة محيطية على عمق حوالي 0.4 متر في المياه الضحلة الشمالية في المنطقة المجاورة مباشرة للجزيرة.

في المستقبل القريب، سوف يستكمل العلماء وصفا أوليا للجزيرة الجديدة، ويقدمون مقترحات بشأن اسمها الجغرافي.