جزيرة تحتفل برأس السنة الجديدة في اليوم الثاني منها

شفق نيوز/ احتفلت بعض الدول في شرق الأرض بحلول رأس السنة الجديدة قبل غيرها، فيما سيحلّ العام الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة في دول العالم تباعاً، إلا أن إحدى الجزر في غرب الأرض ستحتفل بعد انقضاء يوم كامل من العام الجديد.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن جزيرة بيكر غير المأهولة، الواقعة في المحيط الهادئ، ستكون آخر مكان على وجه الأرض يدخل في العام الجديد، حيث ستشهد أولى لحظات العام الجديد بينما يكون العالم قد دخل في اليوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2025.

وتقع جزيرة بيكر غير المأهولة في منطقة زمنية متأخرة بمقدار 12 ساعة عن توقيت غرينتش العالمي، ما يجعلها واحدة من آخر المواقع على الكوكب التي تودع العام الجديد.

وبحلول الوقت الذي ستشهد فيه الجزيرة بداية العام 2025، سيكون العالم قد انهى احتفالاته وبدأ يوم 2 كانون الثاني/ يناير في معظم أنحاء الكرة الأرضية.

وتعتبر جزيرة بيكر، من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، غير مأهولة بالسكان، مما يعني أن دخولها العام الجديد لن يشهد أي احتفالات رسمية.

ومع ذلك، يظل التوقيت الزمني المتأخر في استقبال العام الجديد له رمزية تعكس تنوع المناطق الزمنية حول العالم.

وفي أكبر مدن نيوزيلندا، أوكلاند، كان برج السماء الأيقوني محور الاحتفالات، حيث أبهج الحضور بعرض مذهل للألعاب النارية.

وتجمع الآلاف على الواجهة البحرية، يهتفون ويغنون بينما أضاءت الألوان الزاهية السماء.