"جرّار وبطيخ" هدايا لـ"بوتين" في عيد ميلاده الـ70 وأوكرانيا ترسل له هدية

شفق نيوز / كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدايا وصفت بالـ"غريبة" بمناسبة عيد ميلاده الـ(70)، فيما وجهت اوكرانيا "رسالة وهدية" بمناسبة عيد ميلاد غريمها.

بحسب صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، فان "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى العديد من الهدايا غير المألوفة بمناسبة عيد ميلاده الـ70 الذي يوافق الجمعة 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2022، وشملت جراراً جديداً وهرمين من البطيخ والشمام".

وأضافت الصحيفة أن "بوتين التقى قادة أرمينيا، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان داخل قصر قسطنطين في سانت بطرسبرغ، حيث قدّم الرئيس البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، عقد ملكية جرار لبوتين كهدية، ويمثل الجرار فخر الصناعة البيلاروسية منذ الحقبة السوفيتية".

ويُوصف لوكاشينكو بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا" بعد أن حكم الدولة السوفييتية السابقة بقبضةٍ حديدية نحو 3 عقود، بينما كان يُحاول رسم صورة رجل الشعب.

وأوضح لوكاشينكو للمراسلين الحاضرين أنه "يستخدم جراراً مشابهاً في حديقته الخاصة".

ومع ذلك لم يكن الجرار هو أغرب هدية تلقّاها الرئيس الروسي، إذ وصلته كمية كبيرة من البطيخ والشمام، إهداءً من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون.

ونشر حساب ويل فيرنون، مراسل شبكة BBC البريطانية، مقطع فيديو مع التعليق التالي على تويتر: "يبدو أن رئيس طاجيكستان أهدى الرئيس بوتين هرمين من البطيخ".

واحتفى المسؤولون الروس ببوتين على اعتباره "مُنقذ روسيا المعاصرة"، بينما حثّ البطريرك كيريل الأول الشعب على الصلاة لمدة يومين، ودعاء الله أن يمنح بوتين "الصحة وطول العمر".

وقال كيريل الأول: "ندعوك يا الله، يا إلهنا، من أجل رأس الدول الروسية فلاديمير فلاديميروفيتش. اللهم أنعم عليه برحمتك وكرمك، وامنحه الصحة والعمر المديد، واحمه من مقاومة أعدائه الظاهرة والباطنة. واحفظ عليه حكمته وقوته الروحانية من أجل الجميع".

عيد ميلاد بوتين وأوكرانيا

في نفس السياق، أشار بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى أوجه السخرية في هدية لوكاشينكو لبوتين. حيث تحول الجرار المتواضع في وقتٍ مبكر إلى رمزٍ للمقاومة الأوكرانية ضد الهجوم الروسي، بعد رصد المزارعين وهم يقطرون المركبات العسكرية المهجورة.

بينما قوبل عيد ميلاد بوتين بالإدانة واسعة النطاق في أوكرانيا. فيما قررت لجنة جائزة نوبل للسلام أن تمنح جائز العام الجاري لنشطاء حقوق إنسان من بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، في رسالةٍ موجهة لبوتين.

كما نشر وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، مقطع فيديو موجهاً للضباط والقادة الروس بمناسبة عيد ميلاد بوتين. وقال ريزنيكوف إنه لن يكون هناك تفاوض مع الزعماء الروس، مطالباً قادة الجيش بوقف الهجوم.

وحصل بوتين على هديةٍ أخرى من أوكرانيا بمناسبة عيد ميلاده في صورة هجومٍ واضح على جسر كيرتش في القرم، الذي يربط بين شبه الجزيرة وبين البر الرئيسي لروسيا. حيث اشتعلت النيران في الجسر، ولم تتأكد مسؤولية أوكرانيا عن الواقعة حتى الآن.