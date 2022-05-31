جريمة مروعة.. أم مصرية تذبح أطفالها الثلاثة وتترك رسالة لزوجها "المغترب"

شفق نيوز/ أقدمت أم مصرية على ارتكاب جريمة مروعة بحق ابنائها الثلاثة، فيما حاولت الإنتحار بعد تنفيذ الجريمة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا على "فيسبوك" يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بلاغا عن سيدة ألقت بنفسها أمام جرار زراعي على كوبري القرية، ما أصابها بجروح.

وأضافت أنه "وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على أطفالها الصغار متوفيين وعليهم آثار جروح وبجوارهم آلة حادة عليها آثار دماء".

وعثرت السلطات على ورقة مدونة بخط اليد للأم موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج تفيد باعترافها بارتكاب الواقعة، ما يدل على وضعها النفسي، وفق بيان الداخلية.

وكان أهالي القرية قد عثروا، أمس الاثنين، على السيدة مصابة وملقاة على الطريق وبها إصابات متعددة، وتم نقلها للمستشفى لسوء حالتها، كما عثروا على أطفالها الثلاثة مذبوحين داخل المنزل.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن المتهمة خريجة جامعية، تبلغ من العمر 30 عاما وزوجها (33 عاما) يعمل بالسعودية، وهما مقيمان بقرية ميت تمامة.

والأطفال الضحايا بعمر ثلاثة شهور، وخمس سنوات، و10 سنوات.