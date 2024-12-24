أجروا تجارب "وراثية".. السومريون يوثقون زيارات لـ"كائنات فضائية" قبل 432 ألف عام (صور)

شفق نيوز/ سلط موقع "روسيا اليوم عربية" الضوء على اكتشافات أثرية محيرة في الحضارات العراقية القديمة كالسومرية والأكدية والبابلية، حيث تشير بعضها إلى زيارات متكررة من قبل كائنات فضائية إلى كوكب الأرض ولقائها بالبشر.

ويقول الموقع إن من بين الأمور المحيرة التي أذهلت علماء الآثار معلومات نقشت في الحضارة السومرية على ألواح من الطين عن لقاءات بكائنات فضائية، وتفاصيل عن تقنياتهم المتقدمة.

كوكب نيبيرو

وعثر علماء الآثار في النصوص السومرية القديمة على شواهد يعتقد أنها أدلة على اتصالهم بغرباء قدموا من كوكب يدعى "نيبيرو"، في النصف الثاني من الألفية الرابعة قبل الميلاد.

والحضارة السومرية التي قدمت إلى العالم هذه الأسرار، تعتبر من أقدم الحضارات المعروفة على الأرض وقد ازدهرت في بلاد ما بين النهرين من نحو 4500 عام إلى 1900 قبل الميلاد.

وتمكن علماء الآثار واللغويون في النصف الثاني من القرن العشرين من قراءة النصوص السومرية القديمة التي تحدثت عن رسل من حضارة أخرى أتوا من كوكب مثل الأرض يدور حول نجمه. هذا الكوكب يدور في مدار ممدود للغاية بحيث يمر بالقرب من النظام الشمسي مرة كل 3600 عام.

والألواح السومرية التي نقشت بالخط المسماري ذكرت أن الثقافة والمعرفة العلمية لهؤلاء الرسل الأغراب عن كوكبنا أثرتا على البشرية على مدى مئات الآلاف من السنين.

الأنوناكي والنفيليم

وهؤلاء الرسل الذين يعتقد أنهم جاءوا في زيارات متباعدة إلى بلاد ما بين النهرين، يطلق عليهم اسم "الأنوناكي"، ويوصفون بأنهم كائنات عاقلة من الطبقة الدنيا في كوكب "نيبيرو"، وهم خدم لطبقة عليا تسمى "النفيليم".

وأطلق أبناء الحضارة السومرية على السفن الفضائية التي أوصلت هؤلاء الزوار من كوكبهم البعيد إلى الأرض اسم "نارو"، وتعني "المركبات التي ينبعث منها البرق".

والسومريون أطلقوا أيضاً على مركبات هؤلاء الأغراب اسم "الطيور السوداء". حاكم لمدينة "بالاش" السومرية نقش نصاً يصفها بأنها "طارت في السماء مثل البرق، وصعدت إلى السماء مثل نار ضخمة".

والنصوص السومرية والأكدية روت كيف أتت ما وصفت بـ"الآلهة" من السماء في مركباتها النارية، وأنها كانت قادرة على الطيران إلى أي مكان على الأرض في وقت قصير، ويمكن أيضاً أن تطير إلى النجوم.

كما أن هؤلاء الزوار من الفضاء كانوا في بعض الأحيان يأخذون المختارين من البشر معهم ويُظهرون لهم الأرض من الفضاء، وفي بعض الأحيان يحملونهم معهم إلى كوكبهم الأصلي.

هذه المعلومات المدهشة والمثيرة يعود الفضل بالدرجة الأولى في الكشف عنها إلى زاكاري سيتشين، الخبير في مجال دراسة النصوص القديمة للحضارات السومرية والبابلية والمصرية القديمة. هذا العالم درس ولخص هذه المعلومات "الغرائبية" على مدى 30 عاماً.

النظام الشمسي

ويقول الخبراء إن السومريين ذكروا في ألواحهم الطينية أن الزوار الغرباء نقلوا إليهم معرفة متقدمة لا تصدق عن الفضاء والأرض وعن النظام الشمسي، وعرفوهم أيضاً على كوكبهم الخاص "نيبيرو".

والمدهش والمثير للجدل حتى الآن في هذه الألغاز، وجود نقوش سومرية تصور تسعة كواكب في النظام الشمسي وليس ثمانية.

تجارب وراثية على البشر

العلماء واستناداً إلى فك شفرة الكتابات السومرية يقولون إن الزوار الغرباء من كوكب "نيبيرو" ظهروا على الأرض منذ 432 ألف عام، وأنهم بدأوا منذ نحو مئة ألف عام في إجراء تجارب وراثية على البشر البدائيين، وأنتجوا نوعاً جديداً يتميز بالذكاء. هذا النوع، بحسب هذه الأساطير، تمت رعايته على مسار التطور الحضاري الذي تسارع على الأرض منذ نحو 4000 عام.

وبعض الخبراء يلفتون إلى أنه لو زارت الأرض أجناس ذكية من كوكب بعيد لفترات قصيرة مرة كل 15 ألف عام، فلا توجد طريقة تمكن من التحقق من هذا الأمر.

العلماء متحيرون

عالم الفيزياء الفلكية كارل ساجان، يعتقد أنه على الرغم من عدم وجود دليل ملموس على زيارة كائنات فضائية إلى لأرض، إلا أن الأساطير القديمة تقول عكس ذلك.

هذا العالم كتب بهذا الشأن يقول "سيكون من الصعب للغاية إثبات واقعة اتصال القدماء بحضارة خارج كوكب الأرض بشكل مقنع على أساس النصوص القديمة فقط"، ومع ذلك، يرى هذا الخبير أن الحضارات القديمة تستحق بحثاً أكثر شمولاً مما سبق.

وساجان يرى في هذا السياق ضرورة في عدم تجاهل "فرضية الاتصال المباشر بين القدماء وحضارة من خارج كوكب الأرض، كواحدة من التفسيرات البديلة العديدة المحتملة لمثل هذه الأساطير".

هذا يعني أن الأساطير قد تكون مجرد تراكم لنشاط الخيال البشري الباحث عن الحقيقة في هذا الكون الغامض، وهي أيضاً قد تحمل معلومات عن عوالم أخرى لا نزال نجهلها.