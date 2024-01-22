"جرذ" كبير يداهم مستشفى للقلب ويلتهم أذن موظف حكومي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن جرذاً داهم مستشفى للقلب وأصاب موظفاً حكومياً أثناء خفارته.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "أعمال صيانة وحفريات خلف مستشفى الناصرية للقلب التابع لدائرة صحة ذي قار، تسببت بدخول جرذ كبير إلى بناية المستشفى بوقت متأخر يوم أمس، حتى داهم موظفا اثناء خفارته وعضه في اذنه".

وبين المصدر، ان "الموظف تم معالجته بعد تلقيه جرعات مضادة للعض، حيث تم قتل الجريذي بوقت لاحق، فيما تواصل الكوادر الطبية في المشفى عملها في محاربة هذه الفئران من خلال استخدام المبيدات الطاردة لها".