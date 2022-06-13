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"جرائم جنسية بحق رجال" تلاحق ممثلاً حائزاً على الأوسكار

Category: منوعـات

Date: 2022-06-13T19:00:20+0000
"جرائم جنسية بحق رجال" تلاحق ممثلاً حائزاً على الأوسكار

شفق نيوز / وجهت الشرطة البريطانية، يوم الاثنين، اتهامات للممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، كيفن سبيسي، تتعلق بمزاعم ارتكابه جرائم جنسية بحق رجال، ليمثل أمام المحكمة الخميس المقبل.

وذكرت شرطة لندن، أن "كيفن سبيسي فاولر (62 عاما)، وُجهت إليه رسميا اليوم (الاثنين 13 يونيو) أربع تهم بالاعتداء الجنسي على 3 رجال، كما وجهت له تهمة التسبب في انخراط شخص بنشاط جنسي كامل دون موافقته".

وأضافت الشرطة، أن "من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس 16 يونيو"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وهذه الاعتداءات المزعومة، وقعت بين مارس/آذار 2005 وأبريل/نيسان 2013، وهي أربع هجمات في العاصمة البريطانية، وأخرى في غلوسيسترشير، استهدفت رجلا في الأربعينيات من عمره (حالياً)، ورجلين كل منهما في الثلاثينيات من العمر (حالياً)، وفقاً للشرطة البريطانية.

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