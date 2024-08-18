جدل واسع حول أجسام غامضة في سماء كاليفورنيا

شفق نيوز/ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو أثار الكثير من التكهنات بين سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد مشاهدات واسعة النطاق لأجسام مجهولة في سماء الولاية.

وظهرت في سماء كاليفورنيا أضواء غامضة سجلتها كاميرات الهواتف المحمولة لبعض السكان، ما أثار دهشة واستغراب الكثيرين. وكان من بين هذه المشاهدات مقطع فيديو شديد الوضوح، صوره شاب مع والدته في لوس أنجلوس، حيث رصدوا أجساماً مضيئة تتحرك بطريقة غير مألوفة في السماء.

هذه المشاهدات دفعت العديد من السكان إلى الإبلاغ عنها، ما أدى إلى غمر الإنترنت بقصص مشابهة عن رؤية أضواء لا يمكن تفسيرها في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي المقابل، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشابهًا تم رصده في مكان آخر بسماء الولاية، ليتبين لاحقاً أنها طائرات مسيرة أو ما شابه، كانت جزءًا من احتفالات عادية على أحد الشواطئ.

كما كتب ناشط عبر منصة "إكس" أن عدداً من الأشخاص أبلغوا عن مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة في منطقة بالمديل-لانكستر، حيث تم رصد ما لا يقل عن 6 ظواهر مجهولة تسير بشكل متمايل في السماء في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

ونشر ناشط آخر مقطع فيديو يظهر كتلة مضيئة تتحرك في السماء، مؤكداً أنه رآها بالعين المجردة رغم رداءة الطقس وسماء مليئة بالغيوم. فيما علق أحد المتابعين على الفيديو الأخير بأن هذه الظاهرة ربما تكون تجربة لطائرة من طراز جديد غير معروف.

المصدر: موقع RT