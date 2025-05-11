جبنة سويسرية "ملوثة" تثير القلق في بريطانيا

شفق نيوز/ طالبت سلسلة متاجر "تيسكو" البريطانية، زبائنها بضرورة فحص ثلاجاتهم، بعد اكتشاف تلوث نوع من الجبنة السويسرية ببكتيريا (الليستيريا مونوسيتوجينز)، التي قد تؤدي إلى التهاب السحايا.

وطالبت "تيسكو" الزبائن الذين اشتروا عبوة وزنها 150 غرامًا وتحمل تاريخ انتهاء صلاحية في 12 ايار/ مايو 2025، بإعادتها فورًا إلى المتجر لاسترداد كامل المبلغ المدفوع.

وأكدت أن هذا التحذير يخص المنتجات المبيعة عبر فروعها فقط، أما المنتجات ذاتها التي تم شراؤها من منافذ أخرى حتى لو كانت من نفس المورّد "Castelli UK Ltd" فلا تشملها إجراءات السحب، وفقا لما نقلته "الميرور".

وتُعد "ليستيريا" بكتيريا خطيرة قد تسبب مرض (اللستريوز)، وتتراوح أعراضه بين الحمى والقيء والآلام العضلية والقشعريرة والإسهال، كما يمكن أن يشكّل خطرًا على كبار السن، والحوامل، ومرضى ضعف المناعة، والأجنة، والرضّع دون الشهر الأول.

وأوضحت "وكالة معايير الغذاء البريطانية" أن أي زبون يعيد المنتج سيحصل على تعويض مالي كامل.

وسُجلت حالات وفاة العام الماضي في مستشفيات تابعة لـ (NHS) عقب تناول منتجات حلوى مثل موس وآيس كريم ملوّثة بنفس البكتيريا.

وفي حادثة أخرى منفصلة، أعلنت الوكالة عن سحب فوري لوجبة لازانيا باللحم البقري من نوع La Famiglia Rana" Slow-Cooked Braised Beef Lasagne " التي تُباع في كبرى سلاسل المتاجر البريطانية، بعد اكتشاف احتوائها على قشريات بحرية (روبيان وجراد البحر) بسبب خطأ في التعبئة، رغم أنها تباع على أساس أنها تحتوي فقط على لحم البقر.

وتمثل هذه الحادثة خطرًا صحيًا جسيمًا على من يعانون من حساسية تجاه الأسماك أو القشريات، حيث يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية خطيرة قد تصل إلى صدمة تأقية (Anaphylaxis).

وأوضحت مؤسسة "Allergy UK" أن أعراض التحسس من المأكولات البحرية قد تشمل تورم الشفاه أو الوجه أو العينين، الحكة، الطفح الجلدي، آلام البطن، والقيء، وصولًا إلى ضيق في التنفس والدوخة والانهيار.

ودعت الجهات المختصة المستهلكين إلى عدم تناول المنتجين المذكورين بأي حال، والتواصل مع المتاجر فورًا لاستبدالهما أو استرجاع ثمنهما.