جائزة عالمية لفيلم (ذات مرة في العراق) عن كتاب ريناد منصور وجيمس بلوميل

شفق نيوز/ أقام مهرجان الجوائز العالمية الذي يُطلق عليه (الوردة الذهبية)، على منصة التواصل الإجتماعي، حفلاً افتراضياً، خاص بتوزيع الجوائز على الأفلام والبرامج التلفزيونية الفائزة لعام 2020، شارك فيه نخبة من المنتجين والمسؤولين التنفيذيين من محطات البث المستقلة والعامة ورؤساء شركات الإنتاج في العالم.

وأعلنت لجنة التحكيم، عن فوز الفيلم الوثائقي (ذات مرة في العراق) المستوحاة احداثه عن كتاب من تأليف الدكتور ريناد منصور والمخرج البريطاني جيمس بلوميل، على جائزة المهرجان Rose D’Or (الوردة الذهبية) كأفضل فيلم وثائقي لعام 2020.

وقد وزع المهرجان في دورته الحالية الـ59 الجوائز على أفلام وبرامج تلفزيونية من ستة بلدان: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأستراليا، إضافة الى جوائز تقديرية للمواهب الناشئة والأداء العام و الإنجاز مدى الحياة. وشملت، إضافة الى الأفلام الوثائقية، الأفلام الكوميدية والدراما وأفلام الواقع والفن والأطفال والشباب والتواصل الاجتماعي.

وتعود بدايات تنظيم المهرجان العالمي (الوردة الذهبية) الى التلفزيون السويسري، الذي بادر بتنظيمه واطلاقه من مدينة مونترو السويسرية عام 1961، ثم توسعت فعالياته وانتقلت الى العديد من المدن الأوروبية.

يُذكران الشركة البريطانية الكبيرة لبيع الكتب (ووتر ستونز) كانت قد اختارت كتاب (ذات مرة في العراق)، ضمن أفضل الكتب السياسية في العالم لعام 2020. والكتاب الواقع في 416 صفحة من القطع المتوسط، عبارة عن تاريخ تراجيديا معاصرة يتحدث عن تبعات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. صدر باللغة الانكليزية عن دار نشر هيئة الأذاعة البريطانية، وقامت بتحويله إلى فيلم وثائقي عُرض من على شاشاتها في سلسلة حلقات تلفزيونية.