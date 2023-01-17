جائزة رجل المباراة 5 طبقات بيض في الدوري الزامبي.. صور

شفق نيوز/ في واقعة طريفة شهدها الدوري الزامبي لكرة القدم، حصل "كينيدي موسوندا"لاعب نادي باور ديناموز، على خمسة طبقات بيض، كجائزة تألقه في مباراة فريقه أمام نادي نكوازي.

وحصل موسوندا، على طبقتين بيض للهدف الذي سجله، و3 طبقات لحصوله على رجل المباراة، حيث تسلم الجائزة على أرض الملعب.

وتعادل باور ديناموز مع نكوازي، بهدف لمثله، حيث يعتلي صدارة ترتيب الدوري الزامبي برصيد 37 نقطة بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

من جانبه علق الإعلامي الرياضي المصري أحمد موسى، على الواقعة، قائلاً أن حصول لاعب باور ديناموز على 5 طبقات بيض تعد الجائزة الأغرب في تاريخ كرة القدم.

وأوضح أحمد موسى، أن حصول هناك بعض الجوائز التي يحصل عليها اللاعبين بعد نهاية المباراة قد يكون ليس لها قيمة للاعب، ولكن توزيع أطباق بيض على اللاعبين في الدوري الزامبي قد يستفيد منها اللاعب غذائيا.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره الزامبي في شهر مارس/ اذار المقبل، ضمن مواجهات الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر العام الجاري، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.