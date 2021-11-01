جامعة كورنيل تستضيف عالمين عراقيين بشأن هندسة العمارة في العراق

شفق نيوز/ تستضيف جامعة كورنيل الامريكية العريقة اليوم عالمي الهندسة العراقيين للحديث عن جهودها ورؤيتهما لترميم العمارة والتاريخ الاجتماعي فيما بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وبحسب صحيفة "ذا كورنيل صان" الصادرة عن الجامعة الأمريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فان الندوة ستتم عبر الانترنت، وهي تحت عنوان "العراق: من الداخل الى الخارج"، ويشارك فيها بروفيسور الهندسة المعمارية العراقي محمد قاسم العاني، والبروفيسورة المعمارية سابا العلي، وهما من جامعة النهرين العراقية، حيث يتحدثان عن عملهما في تغيير المراكز الحضرية في بغداد ومعالجة القضايا المعمارية المتبقية بعد الغزو الأمريكي.

وتستضيف الندوة عبر الانترنت "مركز ماريو اينودي للدراسات الدولية" وبرنامج الدراسات العثمانية وما بعد الحقبة العثمانية النقدي.

وبحسب البيان الصادر حول الندوة، فقد "ادى الغزو الى انهيار النظام الاجتماعي مع انهيار المرافق التي تدعم التنمية الحضرية، مثل الهندسة المعمارية ومعايير الدولة والتخطيط المتعلق بالمدينة، وانه منذ ذلك الحين ، عمل المتحدثان (الضيفان العراقيان) على تطوير ومعالجة القضايا التي نشأت عن الغزو ، مع التركيز بشكل خاص على بغداد".

واشارت الصحيفة الى ان العلي بعد حصولها على الدكتوراه من جامعة بغداد، فان معظم أعمالها تركز على تاريخ العمارة والتراث المعماري والتاريخ الحضري، وهي نشرت مؤخرا دراسة اعتبرت ان الميزانيات غير الكافية ونقص العمالة أدت إلى تطبيق العراق صيانة تصحيحية بدلا من الصيانة الحمائية للمباني التراثية.

وبالنسبة الى العاني، فقد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة بغداد، مع التركيز على استراتيجيات إعادة تطوير المناطق المهملة والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الهندسة المعمارية.

والعاني أيضا عضو في من المجلس الدولي للآثار، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل الحفاظ على المعالم الأثرية وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وهو أيضا عضو في جمعية "المواقع والمجتمع الدولي لمخططي المدن والمناطق" التي تضم أكثر من 700 مخططي المدن.

وذكرت الصحيفة؛ أن المهندسة المعمارية الدكتورة اسراء أكان التي تدرس ارتباط تاريخ أوروبا وغرب آسيا عند البحث في مسائل الهندسة المعمارية الحديثة والمعاصرة، هي التي ستدير الندوة مع العالمان العراقيان.

وتتولى أكان إدارة الدراسات الأوروبية ل"مركز اينودي" وتتضمن مجالات بحثها الاخرى التاريخ المعماري والهجرة وما بعد الاستعمار.

ترجمة: وكالة شفق نيوز