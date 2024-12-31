جامعة القاهرة ترشّح فيروز لأرفع جائزة مصرية

شفق نيوز/ أعلن مجلس جامعة القاهرة مؤخرا قائمة ترشيحاته لجوائز الدولة لعام 2025، والتي تضمنت ترشيح الفنانة الكبيرة فيروز للحصول على جائزة النيل للمبدعين العرب.

وجاء هذا الترشيح تكريما لمسيرتها الفنية الاستثنائية واحتفاء بتاريخها الموسيقي الحافل بالإبداع والعطاء، الذي لا يزال يلامس وجدان الأجيال ويشكل جزءا من التراث الفني العربي.

وتعد جائزة النيل للمبدعين العرب من أرفع الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وتخصص لتكريم الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالات الآداب والفنون. ويأتي ترشيح فيروز كاعتراف بمكانتها الكبيرة كرمز للفن العربي، وصوت جمع بين الأصالة والتجديد، حيث حملت أغانيها رسالة حب وسلام عبر العقود، لترسم بصوتها ملامح هوية فنية لا تتكرر.

الجدير بالذكر أن جائزة النيل للمبدعين العرب تمنح سنويا للشخصيات العربية التي تركت بصمات متميزة في مجالات الأدب والفنون، وهي أرفع وسام ثقافي تمنحه مصر لتكريم الرواد والمبدعين.