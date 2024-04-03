جامعات أميركية تعتمد الذكاء الاصطناعي منهاجاً أكاديمياً

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية، قيام مؤسسات تعليمية بإخضاع عددا من الأساتذة لتدريبات على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتدريسها.

وتراهن مؤسسات تعلمية أميركية متعددة على أن صقل الطلاب بمهارات التعامل المحترف والفعال مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقول إن "ذلك من شأنه أن يرفع حظوظهم في المنافسة على الوظائف المميزة والمتقدمة".

ولا يتوقف الأمر على الطلاب الجامعيين، إذ تدفع كليات إدارة الأعمال الكبرى مرشحي ماجستير إدارة الأعمال أيضا، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كعقل وأداة تفكير ثانية، بخاصة مع تزايد اتجاه أصحاب العمل لتوظيف المواهب التي تتمتع بمهارات الذكاء الاصطناعي، وفق الصحيفة.

وتركز كلية كوغود لإدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم بتدريس التكنولوجيا من خلال 20 فصلا جديدا أو معدلا، بدءً من المحاسبة الجنائية وحتى التسويق.

ونقلت الصحيفة عن عميد كلية كوغود، ديفيد مارشيك، قوله إن "فهم واستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح الآن أمرا أساسيا، ويشبه إلى حد كبير تعلم الكتابة أو التفكير، إذ يحتاج كل طالب إلى معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كل ما يفعله".

سيتضمن العمل الدراسي الجديد للذكاء الاصطناعي في أميركا، التنقيب عن النصوص والتحليلات التنبؤية واستخدام "تشات جي بي تي"، وستشمل الدورات الجديدة فصول دراسية حول الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.

وأوردت الصحيفة، أن "40% من طلاب كليات إدارة الأعمال المحتملين، قالوا وفقا لاستطلاع أجراه مجلس القبول، إن تعلم الذكاء الاصطناعي ضروري للحصول على درجة الدراسات العليا في إدارة الأعمال".

ويشجع أساتذة في كليات الإدارة والأعمال بعدد من الجامعات الأميركية حاليا، الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، تماما مثل استخدامهم للآلة الحاسبة في الرياضيات.

وتشير الأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، لشينا إينغار، إلى أنه "يجب أن يستخدم حاملو ماجستير إدارة الأعمال الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار بسرعة وبشكل شامل، شريطة أن يتم طرح الأسئلة الصحيحة على التكنولوجيا".

وأضافت: "لا يزال يتعين على المستخدم توجيه الذكاء الاصطناعي، وإلا سيحدث عدد من الأخطاء، إذ لا يمكن إلغاء القرار والتدخل البشري، والاعتماد كليا على الذكاء الاصطناعي".

أحد التمارين التي تدرسها إينغار لطلابها هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار تجارية من وجهات النظر الآلية، حيث توضح المهمة كيف يمكن إعادة صياغة الأفكار لجماهير مختلفة وبناءً، على وجهات نظر مختلفة.

وبحسب الصحيفة، استخدم بليك بيرغيرون، وهو طالب ماجستير في إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، الذكاء الاصطناعي التوليدي لطرح أفكار تجارية عن خدمة سفر توصي بالوجهات المفضلة، بناءً على الشبكات الاجتماعية للأشخاص، بعد سحب البيانات من منشورات أصدقائهم.

وقال بيرغيرون إنه "اعتمد على الذكاء الاصطناعي في إجراء اختبار ضبط الفكرة، وعرض الإيجابيات والسلبيات، ونماذج الأعمال المحتملة".

وتناولت الصحيفة تجربة روبرت براي، الذي يقوم بتدريس إدارة الأعمال في جامعة نورث وسترن، وأشارت إلى أن براي أدرك أن "تشات جي تي بي" يمكنه الإجابة على كل سؤال تقريبا في الكتاب المدرسي الذي يستخدمه في دورة تحليل البيانات، ولذلك قام بتحديث المنهج الدراسي.

وفي العام الماضي، بدأ براي التركيز على تدريس البرمجة لإنشاء النصوص والتعليمات البرمجية. وقال إن "عدد المسجلين قفز إلى 55 طالبا من 21 طالبا في ماجستير إدارة الأعمال".

وأضاف أن "المهندسين كان لهم في السابق ميزة على خريجي إدارة الأعمال بسبب خبرتهم التقنية، ولكن الآن يمكن لطلاب ماجستير إدارة الأعمال استخدام الذكاء الاصطناعي للمنافسة في هذا المجال".

وأشار عدد من الأساتذة إلى أنه "بإمكانهم تدريس المزيد من المواد بمساعدة الذكاء الاصطناعي"، بينما لفت آخرون إلى أنهم "يطلبون خلال الساعات الإضافية، من الطلاب تقديم ابتكارات الذكاء الاصطناعي لزملائهم".

وقال عميد كلية فوكوا بجامعة ديوك، بيل بولدينغ، إن "الحرم الجامعي هو المكان الذي يجب على الطلاب التفكير فيه حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".

وأضاف "نعمل على التكيف مع الذكاء الاصطناعي وتدريسه وتوظيفه، وهذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الأمر، لأنه لا يمكننا إيقافه، فقد أكل عالمنا وسيأكل عالم الجميع".