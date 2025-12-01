ثورة جديدة في تلغرام.. "كوكوون" توفر ذكاءً اصطناعياً سرياً عبر بلوكتشين TON

شفق نيوز- متابعة

أعلن مؤسس تلغرام، بافل دوروف، يوم الاثنين، عن إطلاق شبكة "كوكوون" (Cocoon)، وهي شبكة حوسبة لامركزية وسرية تعتمد على بلوكتشين "تون" (TON)، وتعنى بتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي مع حماية تامة لخصوصية المستخدمين وسرية بياناتهم.

وتعرف الشبكة أيضا باسم "شبكة الحوسبة السرية المفتوحة" (Confidential Compute Open Network)، وتتيح لأي شخص يمتلك وحدة معالجة رسومات (GPU) فرصة كسب رموز "تون" الرقمية، مقابل تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تتطلب درجة عالية من الخصوصية.

ووفقا لدوروف، فقد "بدأ عدد من مالكي وحدات GPU بالفعل في تقديم قدراتهم الحوسبية لمهام الذكاء الاصطناعي، مقابل مكافآت بعملة TON".

ويعالج "كوكوون" طلبات الذكاء الاصطناعي من مستخدمي تلغرام بسرية تامة، مما يضعه في موقع بديل محتمل لمزودي الذكاء الاصطناعي المركزيين الذين لا يضمنون نفس مستويات الخصوصية.

وتربط الشبكة بين مزودي القدرات الحوسبية ومطوري التطبيقات، مع ضمان تنفيذ آمن وموثوق للنماذج عبر بيئات تنفيذ موثوقة (Trusted Execution Environments)، مثل تقنية Intel TDX.

ويعد تلغرام أول زبون رئيسي للشبكة الجديدة، إذ بدأت المنصة بدمج قدرات "كوكوون" لتقديم خدمات ذكاء اصطناعي خاصة داخل التطبيق.

وكان دوروف قد أعلن سابقا أن تلغرام ستروج بشكل واسع للشبكة، وتلعب دور المحرك الأول للطلب، فيما يتم جذب مزودي القدرات ومطوري التطبيقات عبر منظومة TON، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد تلغرام الداخلي، بما في ذلك دفع المستحقات للمبدعين والإعلانات.