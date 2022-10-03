سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أثناء نزهة على الشاطئ.. رجل يتعثر في ممنوعات بـ90 مليون إسترليني 

Category: منوعـات

Date: 2022-10-03T05:30:30+0000
أثناء نزهة على الشاطئ.. رجل يتعثر في ممنوعات بـ90 مليون إسترليني 

شفق نيوز/ عثر رجل بالصدفة على كمية كبيرة من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 90 مليون جنيه إسترليني، أثناء نزهة على شاطئ البحر غربي ويلز.

وكان الرجل يتجول على شاطئ قرب بلدة ابيريستويث، عندما تعثر في سلسلة من عشرات الأكياس السوداء المربوطة بجوالين، وقد جرفتها المياه إلى البر.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان كل كيس يحتوي على نحو كيلوغرام من الكوكايين النقي.

وقال الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "كنت في رحلة مشي في الصباح الباكر عندما رأيت شيئا ما على الشاطئ. كان لدي فضول وتوجهت إليه وعرفت ما هو على الفور تقريبا".

وأضاف أن سيدة اتصلت بالشرطة التي جاءت بعد حوالي نصف ساعة، و"قطعوا كيسا بدا وكأنه كوكايين نقي. سحبو الأكياس كلها من الشاطئ وأخذوها".

ووفقا لآخر تقييم صادر عن وكالة الجريمة الوطنية، يقدر حجم تجارة الكوكايين في المملكة المتحدة يوميا بأكثر من 25.7 مليون جنيه إسترليني.

related

عصابة كولومبية تجبر النساء على تهريب الكوكايين السائل في صدورهن

Date: 2020-11-25 19:06:06
عصابة كولومبية تجبر النساء على تهريب الكوكايين السائل في صدورهن

أخطأ في الزبون.. تاجر مخدرات يعرض الكوكايين على شرطي

Date: 2021-01-05 20:12:14
أخطأ في الزبون.. تاجر مخدرات يعرض الكوكايين على شرطي

فيديو.. نهر من الحليب يتدفق في ويلز

Date: 2021-04-16 20:05:13
فيديو.. نهر من الحليب يتدفق في ويلز