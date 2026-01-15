"ثمالة واستعراض".. طرد واعتقال نجمتين إباحيتين من طائرة أميركية

شفق نيوز- واشنطن

اعتقلت السلطات الأميركية، اليوم الخميس، نجمتين إباحيتين بعد رفضهما ترك مقاعد الدرجة الأولى على متن إحدى طائرات شركة "أميركيان إيرلاينز" بشكل غير قانوني، وفقا ما أظهرت لقطات متداولة.

وطرد عناصر الأمن النجمتين واعتقلتهما بعد أن جلستا في المقاعد غير المخصّصة لهما، حيث رفضتا تركها وكانت تحت تأثير الكحول.كما أثار الثنائي، سانيا بلانشارد وجوردان لانتري، مشهداً لافتاً أمام الركّاب الفضوليين عندما تم سحبهما من الطائرة بسبب تصرفاتهما المزعجة قبل الإقلاع من مطار ميامي الدولي.

ووفقاً لمقطع فيديو شاركته لانتري وحساب "OnlyinDade"، صرخت بلانشارد، التي كانت ترتدي بدلة رياضية حمراء كُتبت عليها كلمة "PSYCHO" (مختلة عقلياً) على الصدر ومن الخلف، وقالت "لقد طُردت لأنني لم أجلس في المقعد اللعين الصحيح".

أما لانتري، التي كانت ترتدي سترة رمادية وسروالاً ضيّقاً أسود، فقد ارتمت على الأرض لتقوم بحركة "الانقسام (split)"، ما أثار غضب الضباط الذين كانوا يحتجزونها.

وبينما كان يتم رفعها عن الأرض، قالت وهي تضحك "آسفة، كان عليّ فقط القيام ببعض اليوغا، البعض القليل من اليوغا".

وبحسب محاضر الاعتقال التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، طُلب من بلانشارد (34 عاما) ولانتري (31 عاما) — المعروفتين باسمي "سانيا ماليري" و"ليسي جين" على الموقع القائم على الاشتراكات — عدة مرات مغادرة مقاعد الدرجة الأولى والعثور على مقاعدهما الخاصة قبل استدعاء الشرطة إلى متن الطائرة.

وكان الثنائي قد سافر إلى ميامي للاحتفال بعيد ميلاد لانتري.ووُجهت للعارضتين الجريئتين تهمة ارتكاب جنحة التعدي على الممتلكات بعد الإنذار، ونُقلتا إلى مركز "تيرنر غيلفورد نايت" الإصلاحي في ميامي لإتمام إجراءات الحجز.

وبعد إطلاق سراحهما، لجأتا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لـ"المفاخرة" باعتقالهما، وتشارك صورهما الجنائية (mugshots) مع مئات الآلاف من متابعيهما.

وعادت الممثلتان إلى المطار في اليوم التالي واستقلتا رحلة أخرى لشركة "أميريكان إيرلاينز".

وكتبت لانتري على "إنستغرام"، وفقا لصحيفة "تورونتو صن"، "شركة أميريكان إيرلاينز سامحتنا لأننا جذابتان ونعرف كيف نقوم بحركة الانقسام".